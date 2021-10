Liczba rozpoczętych budów domów nieoczekiwanie spadła w USA we wrześniu, informuje Reuters.

Niedobory materiałów i rąk do pracy spowodowały, że liczba rozpoczętych budów domów spadła we wrześniu o 1,6 proc. do 1,555 mln w skali roku. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa prognozowali, że sięgnie 1,62 mln. Dane dla sierpnia skorygowano do 1,58 mln z 1,615 mln.