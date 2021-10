Wskaźnik koniunktury w sektorze produkcyjnym opracowywany przez nowojorski oddział Fed spadł w październiku z 34,3 do 19,8 miesiąc do miesiąca.

Każdy wynik powyżej zera wskazuje na poprawę warunków. Wrześniowy odczyt na poziomie 34,3 pkt był drugim najwyższym od początku pandemii.

Subindeks nowych zamówień spadł miesiąc do miesiąca z 33,7 do 24,3 pkt, a subindeks dostaw z 26,9 do 8,9 pkt.

Indeks New York Empire State jest pierwszym z kilku regionalnych wskaźników produkcyjnych publikowanych co miesiąc. Inwestorzy obserwują dane, aby przewidzieć, jak będzie kształtował się ogólnokrajowy indeks ISM.