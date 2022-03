W oszacowaniu na marzec 2022 r. indeks nastrojów amerykańskich konsumentów opracowywany przez Uniwersytet Michigan spadł do 59,4 pkt.

To odczyt słabszy od mediany prognoz, która zakładała co prawda zniżkę, ale do 59,7 pkt z 62,8 pkt. miesiąc wcześniej.