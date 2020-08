USA pozwały koncern farmaceutyczny Teva

Rząd USA pozwał we wtorek Teva Pharmaceutical Industries. Producent leków jest oskarżany o spowodowanie składania przez pacjentów fałszywych roszczeń do funduszu Medicare. Łapówki miały skutkować zwiększeniem sprzedaży leku na stwardnienie rozsiane Copaxone, pisze Reuters.

W skardze złożonej w sądzie okręgowym w Bostonie, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Teva naruszyła federalne przepisy w latach 2006-2015, płacąc dwóm pozornie niezależnym fundacjom charytatywnym ponad 300 mln USD, by te pokrywały zobowiązania związane ze współfinansowaniem przez państwowy fundusz leku Copacone.

Zdaniem rządu, Teva wykorzystała te organizacje do ochrony pacjentów przed czterokrotnym wzrostem ceny medykamentu. Doprowadziło to do złożenia fałszywych roszczeń do Medicare na kwotę kilkuset milionów USD i zwiększenia jej dochodów.

Copacone jest jednym z najważniejszych leków produkowanych przez izraelski koncern. W samej Ameryce Północnej wygenerował 435 mln USD przychodów w okresie od stycznia do czerwca.