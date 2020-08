Polska ma 1,5 mld EUR ze sprzedaży obligacji z ujemną rentownością

Zakup przez kapitał międzynarodowy polskich obligacji o wartości 1,5 mld euro, z ujemną rentownością, to wyraz zaufania inwestorów do fundamentów naszej gospodarki, ocenia we wtorkowym komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak.