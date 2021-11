W październiku dominujący w Indiach przemysł usługowy rozwijał się w najszybszym tempie od ponad dekady.

Indeks IHS Markit Services Purchasing Managers przyspieszył w ubiegłym miesiącu do 58,4 z 55,2 odnotowanych we wrześniu, przekraczając trzeci miesiąc z rzędu granicę 50 oddzielającą wzrost od kurczenia się. To największy miesięczny wzrost od ponad dekady.