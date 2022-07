Volvo wstępnie o wynikach dostaw

Szwedzki producent samochodów wskazał na sytuację pandemiczną w Chinach jako przyczynę problemów z dostawami elektryków i hybryd w trzecim kwartale. Ponadto Volvo poinformowało, że niedobór komponentów napędził czerwcowy 27-proc. spadek sprzedaży.

W opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu producent zapewnił jednak, że dostrzegalna jest już ,,wyraźna poprawa sytuacji’’. Dodał on, że choć auta jeszcze nie trafią do klientów na czas to ,,w czerwcu liczba wybudowanych samochodów była najwyższa od sześciu miesięcy’’.

Po godzinie 13:00 akcje Volvo na giełdzie w Sztokholmie drożeją o 0,86 proc. do 161,10 koron szwedzkich (15,67 USD).