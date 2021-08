Kryzys łańcucha dostaw spowodował, że w prawie 1,3 tys. lokalach McDonald’s w Wielkiej Brytanii przestano sprzedawać milkshaki i napoje butelkowane, informuje CNN.

- Jak większość detalistów obecnie doświadczamy pewnych problemów w łańcuchu dostaw, co wpływa na dostępność niewielkiej liczby produktów. Butelkowane napoje i milkshaki są tymczasowo niedostępne w restauracjach w Anglii, Szkocki i Walii – powiedział rzecznik firmy.

fot. Bloomberg

McDonald’s to kolejna działająca w Wielkiej Brytanii firma mająca problem z łańcuchem dostaw z powodu brexitu i pandemii, które skutkowały pojawieniem się nowych barier dla biznesu oraz niedoborem pracowników. Brytyjska gospodarka cierpi w ostatnim czasie m.in. z powodu braku kierowców ciężarówek. Branżowe stowarzyszenie RHA szacuje, że deficyt wynosi ok. 100 tys. i przyczynił się do niego w dużym stopniu wyjazd po brexicie ok. 20 tys. kierowców z krajów Unii Europejskiej.