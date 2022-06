W co najchętniej inwestujemy?

Kilka ostatnich lat nie należy do najłatwiejszych i skłania bardziej do ostrożności. Czy tak jest? A może nie boimy się ryzyka i angażujemy się w inwestycje? W co warto inwestować teraz, a czego się wystrzegać? O tym w najnowszej debacie emitowanej przez telewizję BIZNES24.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rynku finansowego i podzielili się swoimi spostrzeżeniami Przemysław Gerschmann, doradca zarządu GPW ds. inwestorów indywidualnych, Andrzej Nowak, dyrektor akcji, Departament Zarządzania Aktywami, UNIQA TFI, Arkadiusz Mastalerek, członek zarządu, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Rafał Bogusławski, główny strateg w KupFundusz SA

Przemysław Gerschmann z GPW zachęcał do przemyślanego inwestowania opartego na wiedzy i doświadczeniu.

Andrzej Nowak, z UNIQA TFI zwrócił uwagę, że „w świecie stóp procentowych poniżej inflacji nie da się utrzymać wartości naszego majątku opierając się tylko na aktywach wolnych od ryzyka. Wybór lokaty bankowej jako sposobu na zagospodarowanie oszczędności oznacza realne zubożenie. Jeżeli chcemy wygrać z inflacją, musimy podjąć ryzyko inwestycji. Warto wybierać klasy aktywów, które w naturalny sposób chronią przed inflacją: akcje, nieruchomości, surowce. Trzeba przy tym pamiętać o ryzyku z tym związanym. Weźmy pod uwagę płynność, która w przypadku nieruchomości potrafi być mocno ograniczona. Pamiętajmy o zmienności rynkowej, która na giełdzie jest nieunikniona. Uwzględniając to wszystko, zastanówmy się jak duże ryzyko możemy podjąć, aby spać spokojnie w czasach rynkowych zawirowań. Na końcu zwróćmy uwagę na koszty związane z daną inwestycją. Aktywa takie jak nieruchomości czy metale szlachetne dają wprawdzie większe poczucie kontroli niż zapisane na wirtualnych rejestrach aktywa finansowe, ale inwestowanie w nie obarczone jest zdecydowanie większymi kosztami transakcyjnymi, przechowywania czy amortyzacji.”

O tym w co warto inwestować?, mówił także Rafał Bogusławski z KupFundusz SA: „Ten rok przyniósł wyprzedaż zarówno na rynkach akcji, jak i na rynkach obligacji. Główna przyczyna to inflacja i zmiana polityki banków centralnych na jastrzębią. Zyskiwały surowce, bo ze względu na działania rządów wspierające konsumpcję, a równocześnie ograniczenia produkcji, związane z lockdownami i zieloną rewolucją, surowców okazało się być zbyt mało.

Inflacja wciąż straszy, ale stopy procentowe w większości krajów, w tym w Polsce, są już na znacznie wyższych poziomach niż pół roku temu. To pozwala oczekiwać, że inwestycja w krótkoterminowe papiery dłużne i te o zmiennym oprocentowaniu przyniesie w perspektywie następnych 12 miesięcy zyski. Nadal unikałbym jednak długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu.

Po silnych przecenach coraz atrakcyjniejsze stają się inwestycje w akcje. Tu jednak warto przygotować się na wysoką zmienność w perspektywie nawet kilku kwartałów. Warto mieć zdywersyfikowany portfel obejmujący zarówno spółki wzrostowe, jak również value, a także rynki wschodzące i rozwinięte.

Hossa surowcowa również się nie skończyła, więc można oczekiwać kolejnych wzrostów, nawet w tym roku. Ryzyko podobnie jak dla rynków akcji, to spowolnienie gospodarcze.

Czy zatem boimy się czy nie boimy się ryzykownych inwestycji? „Ostatnie 2-3 lata przyniosły poważne rewizje ryzyka, na które gotowi są klienci w przypadku swoich inwestycji, co zostało na nich pośrednio wymuszone przez banki centralne. Proces ewolucji rozpoczął się od długotrwałego środowiska zerowych lub ujemnych stóp procentowych, w których osiąganie zysków bez ryzyka było właściwie niemożliwe. Następnie za sprawą inflacji i gwałtownych podwyżek rynek obligacji przeszedł najtrudniejszy epizod od co najmniej 20 lat. Obecne środowisko sprawia, że obserwujemy wysokie zainteresowanie instrumentami ryzykownymi, m.in. funduszami surowcowymi, które charakteryzują się wysoką zmiennością. Hossa covid-owa, choć obecnie zakończona, powodowała wcześniej falę zakupów akcji, w szczególności spółek technologicznych. Co ciekawe, nawet ich bardzo gwałtowne przeceny nie powodują obecnie silnych odpływów, co jest kolejnym dowodem na to, że akceptacja ryzyka wśród inwestorów indywidualnych rośnie. Cały czas osią naszej pracy jest jednak uświadamianie klientom, że nie wszystko, co intuicyjnie wydaje się bezpieczne faktycznie takie jest, a także, że nie istnieją rozwiązania, które zagwarantują im zyski np. w otoczeniu wysokiej inflacji. Chęć, by inwestować w to, co aktualnie zachowuje się najlepiej, niekoniecznie zachowując podstawową dywersyfikację, pozostaje silna.”, powiedział Arkadiusz Mastalerek z DI Xelion.

