W czerwcu 2022 r. przychody spółki Artifex Mundi, producenta gier, spadły o 13 proc. r/r do 2,97 mln zł, wynika z szacunkowych danych zarządu.

Sprzedaż gier HOPA zmniejszyła się o 33 proc. do 1,03 mln zł, a gier free to play wzrosła o 2 proc. do 1,89 mln zł.

Koszty akwizycji graczy podsumowano na 893 tys. zł (-6 proc.). “W ocenie zarządu spółki, w segmencie gier HOPA na spadek przychodów w analizowanym okresie kluczowy wpływ miał okresowy wzrost popytu w zeszłym roku na gry, związany z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią obostrzeniami m.in. w przemieszczeniu się oraz brak premier nowych gier (w czerwcu w 2021 roku swoją premierę miała wersja PS4/PS5 gry Family Mysteries 3: Criminal Mindset oraz wersja Nintento Switch gry Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek). W segmencie gier free-to-play sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie do zeszłego roku. Przychody z aplikacji Unsolved wyniosły 1 701 tys. zł (wzrost o 123 tys. zł r/r) a przychody z aplikacji Bladebound wyniosły 189 tys. zł (spadek o 80 tys. zł r/r)” - podano.