W III kw. Aston Martin podwoił wyniki sprzedażowe

W czwartek Aston Martin poinformował, że w trzecim kwartale sprzedał 1 349 samochodów. To 104-proc. wzrost, który napędzany był popytem na pierwszy sportowy pojazd użytkowy luksusowego producenta.

W czwartek Aston Martin podtrzymał swoje prognozy sprzedażowe dotyczące całego 2021 roku. Według opublikowanych danych w ręce nowych właścicieli trafi w tym okresie około 6 tys. pojazdów. W samym III kw. było to 1349 samochodów. Stanowi to 104-proc. wzrost r/r. Motorem napędowym sprzedaży był sportowy model Valkyrie.

Z opublikowanego raportu wynika również, że w okresie między lipcem a wrześniem marka zanotowała 134 mln USD straty przed opodatkowaniem. Aston Martin spodziewa się jednak, że rok 2021 będzie tym, w którym wejdzie na ścieżkę poprawy rentowności.

Producent luksusowych samochodów przeżywał trudny czas po wejściu na giełdę w 2018 r. Spalił gotówkę, co zmusiło go do szybkiego inwestowania oraz stworzenia nowej strategii działalności.