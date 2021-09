Meksykańska produkcja i eksport samochodów zmalały gwałtownie w sierpniu w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego, według danych opublikowanych przez krajową agencję statystyczną.

Produkcja samochodów zmniejszyłą się o 21,44 proc. w stosunku do sierpnia 2020 r. do 237040 pojazdów, zaś poziom eksportu spadł o 19,58 proc. do 212687 sztuk.