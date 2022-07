Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stopa bezrobocia spadła w maju w Rosji do rekordowo niskiego poziomu, ale inne dane makro nie są już tak dobre, informuje Reuters.

Liczba bezrobotnych spadła w maju o 1 pkt. procentowy i wynosiła 3,9 proc. Tak niska nie była od 1992 roku, do którego sięgają porównywalne dane. To zaskoczenie, bo ekonomiści prognozowali wzrost bezrobocia do 4,5 proc., m.in. w związku z opuszczaniem Rosji przez wiele zagranicznych firm.