Rosyjski bank centralny nie zdecydował się na obniżkę stóp, nie wykluczając jednak takiego działania podczas kolejnych posiedzeń, donosi Reuters.

Tym samym benchmarkowa stopa procentowa pozostała na poziomie 4,25 proc., utrzymując najniższą wartość w historii. Wstrzymany też został cykl luzowania polityki pieniężnej.

Bank Rosji tłumaczy swoją decyzję m.in. osłabieniem rubla związanym z wydarzeniami geopolitycznymi. Uważa, że niedawna obniżka głównej stopy procentowej będzie nadal wspierać gospodarkę w tym i przyszłym roku. Nie wykluczył przy tym dalszych obniżek.

Jeśli sytuacja rozwinie się zgodnie z bazową prognozą, Bank Rosji rozważy konieczność dalszej obniżki kluczowych stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach – oświadczył bank centralny.

Rubel spadł do najniższego poziomu od sześciu miesięcy w stosunku do dolara, zaś w relacji do euro na początku września zszedł najniżej od 2016 r.

Kolejne posiedzenie rosyjskich władz monetarnych zaplanowane jest na 23 października.