W Rzeszowie powstanie sieć 5G

Samorząd Rzeszowa podpisał w piątek list intencyjny z firmami, które wybudować mają ma terenie miasta sieć 5G. Władze stolicy Podkarpacia planują wykorzystać infrastrukturę sieci do uruchomienia autobusu autonomicznego, który ma wozić mieszkańców Rzeszowa na jednej z linii.

Jak powiedział na uroczystości prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, podpisanie tego listu „to kolejny etap rozwoju miasta”.



Dodał, że docelowo autonomiczny autobus ma kursować na trasie do portu lotniczego w Jasionce. Pilotaż jednak będzie obejmować krótszą trasę i prowadzić będzie z od Dworca Lokalnego, ulicami Jabłońskiego, Grottgera, Asnyka do Dworca Głównego.



Firmy, które podpisały list to m.in. Fibrain - specjalizująca się w budowie infrastruktury sieciowej oraz EXATEL – jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych i dostawca zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa.



Szczegóły porozumienia przedstawił wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński, który powiedział, że sieć 5G zostanie wdrożona na „ograniczonym obszarze miasta”. „Sieć ta zwiększy przepustowość, umożliwi zwiększenie oferty usług dla mieszkańców. Nam z kolei umożliwi wdrożenie autonomicznego autobusu, który będzie woził mieszkańców Rzeszowa na jednej z linii” – dodał.



Zdaniem Ustrobińskiego, budowa sieci 5G oznacza, że „miasto wchodzi w nowy etap nowoczesności”.



Wiceprezes EXATEL Rafał Magryś podkreślił, że podpisane porozumienie jest pierwszym, które zakłada praktyczne zastosowanie sieci 5G. „Sieć 5G niesie wiele korzyści, ale najważniejsze jest jej zastosowanie. Jest wiele obszarów, gdzie ta sieć może nam pomóc. Jednym z tych obszarów jest kwestia pojazdów autonomicznych. Razem z partnerami tego listu chcielibyśmy taki projekt przeprowadzić w Rzeszowie” – zaznaczył Magryś.



Z kolei członek zarządu Fibrain Marcin Słowik, podkreślił, że firmy, które podpisały porozumienie mają kompetencje, aby doprowadzić projekt do końca.



Zdaniem Słowika, budowa sieci 5G to rewolucja na skalę światową. „5G daje o wiele więcej możliwości użytkownikowi. To nie tylko szybki internet i nieograniczony dostęp do jego zasobów. To szereg usług, o których dziś nawet nie mamy pojęcia. Szacuje się, że w 2022 r. na jedno gospodarstwo domowe będzie przypadać 500 urządzeń, które będą komunikowały się z siecią” – powiedział.



W ocenie Słowika, nowa technologia może być wykorzystana m.in. do poprawy jakości życia, w tym do szeroko pojętych usług e-zdrowia. „W czasie tego pilotażu, jaki wdrożymy w Rzeszowie, chcemy przetestować również kilka produktów do budowy tej sieci, które mamy w ofercie” – zaznaczył Słowik.



Pilotaż w Rzeszowie ma być uruchomiony w ciągu roku. Jak podkreślił Słowik, najpierw stworzona zostanie koncepcja, później określona zostanie ilość nadajników potrzebna do tego, aby autobus autonomiczny mógł się poruszać. Konieczna będzie również inwentaryzacja infrastruktury miejskiej, która będzie wykorzystana w projekcie. „Po tych działaniach określimy, ile to będzie kosztowało, ale już można powiedzieć, że nie są to tanie rozwiązania” – zastrzegł Słowik.



W czwartek Sejm przyjął megaustawę o wdrożeniu sieci 5G. Nowe prawo ma ułatwić m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.



5G nie jest kolejną generacją bezprzewodowej sieci łączności mobilnej.