Wall Street bez wyraźnego kierunku

Po godzinie sesji Dow Jones rósł o 0,3 proc. S&P500 spadał o 0,2 proc., a Nasdaq tracił 0,4 proc. Podaż przeważała w 6 z 11 głównych segmentach rynku. Indeks spółek “value” rósł o 0,15 proc., a wzrostowych spadał o 0,35 proc.

Początek handlu pokazywał, że będzie to sesja spółek finansowych, przede wszystkim banków. Branżowy indeks KBW Bank rósł po ok. godzinie sesji o prawie 2 proc., do czego zachęcały rosnące rentowności obligacji USA. W niełasce znalazły się natomiast spółki naftowe. PHLX Oil Service Index tracił 2 proc., także w związku z ponad 2 proc. spadkiem notowań ropy WTI we wtorek.

fot. Bloomberg

Inwestorzy śledzą wyniki kwartalne spółek. W S&P500 najmocniej na początku sesji rósł kurs koncernu chemicznego Dupont (5,5 proc.), który oprócz lepszych niż oczekiwano wyników zaskoczył inwestorów decyzją o podwyższeniu dywidendy o 10 proc. W trójce najmocniej przecenionych spółek z S&P500 jest koncern farmaceutyczny Pfizer (-5,8 proc.), którego wyniki kwartalne i prognozy nie spełniły oczekiwań rynku.