Wall Street kreśli nowe szczyty po słowach Powella

W piątek inwestorzy na Wall Street cieszyli się z wyznaczenia nowych rekordów, co było wynikiem relatywne gołębiego przekazu Jeroma Powella podczas wystąpienia na sympozjum w Jackson Hole. Determinuje to też pozytywny sentyment i na początku nowego tygodnia.

Notowania kontraktu terminowego na S&P 500 znajdują się dziś na nowych historycznych maksimach, bijąc tym samym styczniowe. Szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej co prawda nie powiedział nic nowego mogącego wpłynąć na oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych, niemniej jednak wystarczył sam komunikat wskazujący, że Fed nie widzi obecnie istotnych oznak przegrzania gospodarki, co nie skłania do zmiany kursu wciąż akomodacyjnej polityki monetarnej. Dodatkowo szef Fed nie obawia się też przestrzelenia celu inflacyjnego. Część inwestorów oczekiwać bowiem mogła bardziej jastrzębiego przekazu, bądź też słów komentarza do ostatnich oskarżeń Trumpa, tymczasem przekaz szefa Fed sugerował, że nie ma potrzeby gorączkowego zacieśniania polityki pieniężnej, a najbardziej zasadne jest utrzymanie stopniowej normalizacji. Jeśli pozytywny sentyment na rynku utrzyma się do otwarcia sesji amerykańskiej pewnie szybko zobaczymy 2900 pkt. w wykonaniu S&P 500.



Oprócz tego, że przekaz Powella dał inwestorom na Wall Street impuls do kupowania akcji, to uderzył też w dolara. Przecena amerykańskiej waluty nie była znacząca, a USD odrabia dziś część strat. Notowania EURUSD cofają się z poniżej 1.15, a kurs USD wraca w okolice 111. Na otwarciu tygodnia zmienność na rynku walutowym nie jest duża i w przypadku większości głównych walut mieści się w przedziale 0.2%. USD pozostaje w defensywie i wydaje się, że wsparcia mógłby tylko udzielić mu Trump ponowie eskalując wojnę handlową. Choć to wydaje się kwestią czasu, to jak na razie byczy inwestorzy w USD nie mają przewagi wobec pozostałych uczestników rynku. Jednakże o wzrost na rynku EURUSD ze względu na niepewność związaną z uchwalaniem włoskiego budżetu może być trudno.



Na rynku surowcowym notowania ropy korygują się po piątkowych silniejszych wzrostach w kierunku 70 USD za baryłkę, które głównie napędzane były przeceną dolara i poprawą sentymentu rynkowego. Swoje trzy grosze dołożyły jeszcze dane Baker Hughes, które wskazały na spadek o 9 liczby aktywnych szybów wiertniczych w USA.



W dniu dzisiejszym najważniejszym punktem w kalendarium makroekonomicznym jest publikacja indeksu Ifo w Niemczech, który jeśli stałby się źródłem większego zaskoczenie najsilniej oddziaływał będzie na notowania euro oraz Daxa. Inwestorzy powinni więc pozostawać jeszcze pod wpływem ostatnich trendów w oczekiwaniu na kolejne impulsy. Zmienność na rynku ze względu na dzisiejsze święto bankowe w Wielkiej Brytanii może pozostawać ograniczona. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kurs meksykańskiego peso, które o poranku zyskuje na wartości po przeciekach wskazujących na szybkie uzyskanie porozumienia ws. renegocjacji traktatu Nafta.