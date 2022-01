Wall Street w dół po decyzji Fedu

Dow Jones spadł o 0,19 proc. do 34 297,73 pkt, S&P 500 o 1,22 proc. do 4 356,45 pkt. Sesję na minimalnym plusie zakończył Nasdaq Composite, który wzrósł o 0,02 proc. do 13 542,12 pkt.

Traciły aż 22 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najgorzej radziły sobie Boeing (-4,90 proc.) oraz Verizon (-3,68 proc.). Sesję na plusie zakończyło za to 9 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najlepiej wypadły technologia informacyjna (+2,99 proc.) i dyskrecja konsumencka (+2.09 proc.)

Sesji do udanych zaliczyć nie mogą Apple (-0,04 proc.), Netflix (-1,83 proc.), Amazon (-0,80 proc.), Facebook (-1,84 proc.) i Twitter (-1,61 proc.). Na wartości zyskały natomiast NVIDIA (+2,01 proc.) oraz Intel (+1,35 proc.).

Środa okazała się dniem obniżki cen złota. Kontrakty terminowe na lutowe złoto tanieją o 1,16 proc., czyli 21,40 USD. Za jedną uncję kruszcu musimy zapłacić 1831,10 USD. Z kolei na Comex, marcowe srebro traci 0,22 proc. wartości i jest notowane po cenie 23,843 za troy uncję.

Na giełdzie NYMEX kontrakty na ropę WTI zakończyły sesję wzrostem wartości o 1,09 USD (+1,27 proc.) do 86,69 USD za baryłkę. Z kolei na Intercontinental Exchange Ropa Brent podrożała o 1,19 USD (+1,36 proc.) i była notowana po cenie 88,37 USD.