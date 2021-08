Walmart podnosi prognozy sprzedaży

Walmart podniósł we wtorek roczną prognozę wzrostu sprzedaży porównywalnej. Wyższe od oczekiwań okazały się przychody i zysk operacyjny największego amerykańskiego detalisty, pisze Reuters.

W drugim kwartale roku, zakończonym 31 lipca, porównywalna sprzedaż, z wyłączeniem paliwa, w amerykańskich sklepach otwartych co najmniej przez rok, wzrosła o 5,2 proc.

Walmart spodziewa się, że w roku fiskalnym 2022 porównywalna sprzedaż w USA wzrośnie o 5 do 6 proc. Poprzednia prognoza zakładała, że będzie to niższa, jednocyfrowa wartość. Całoroczny zysk na akcję ma wynieść od 6,20 do 6,35 USD.

Zysk operacyjny w drugim kwartale wzrósł o 21,4 proc. w ujęciu rocznym do 7,35 mld USD, zaś skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,78 USD i przebił oczekiwania na poziomie 1,57 USD na akcję. Całkowite przychody wzrosły o 2,4 proc. do 141,05 mld USD. Analitycy spodziewali się, że będzie to 137,17 mld USD.