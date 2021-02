Walmart ostro wchodzi w usługi finansowe

Największy na świecie sprzedawca detaliczny, amerykański Walmart mocno rusza na podbój sektora usług finansowych. Właściciel gigantycznej sieci supermarketów pozyskał właśnie dwóch cenionych pracowników banku Goldman Sachs, którzy mają wesprzeć rozwój specjalnie stworzonego fintechu.

W styczniu Walmart poinformował po raz pierwszy, że zamierza wyjść poza tradycyjną działalność i chce zaoferować swoim klientom usługi finansowe. Zapowiedź potentata wywołała spore zamieszanie na rynku, gdyż do gry włącza się podmiot, który na start już posiada ogromną sieć placówek (wg stanu na koniec stycznia 2020 r. na całym świecie było to 11,5 tys. supermarketów z czego ponad 4,75 tys. w samych Stanach Zjednoczonych) co stawia go w mocno uprzywilejowanej pozycji.

Realizując swoją deklarację firma stworzyła wspólnie z firmą inwestycyjną Rabbit Capital niezależne przedsięwzięcie. Do rozwoju tego fintechu Walmart zatrudnił Omera Ismaila, byłego już szefa banku konsumenckiego Goldman Sachs Group oraz Davida Starka, jednego z głównych zarządzających w GSG odpowiedzialnego m.in. za partnerstwo z Apple na polu kart kredytowych.

Eksperci oceniają podkupienie tych dwóch postaci, za poważny cios i porażkę GSG, szczególnie, że Ismail na początku br. przejął kierownictwo nad bankiem konsumenckim działając w tym obszarze od kilku lat, zaś Stark został szefem działu dużych spółek.

Walmart ma być większościowym właścicielem fintechu. Ribbit ma z kolei być silnym partnerem z licznymi koneksjami w branży fintech Wspiera m.in. Robinhood Markets, popularne bezpłatne biuro maklerskie, o którym ostatnio zrobiło się głośno w związku z akcją jaką drobni inwestorzy skupieni na forach internetowych podjęli przeciwstawiając się dominacji „grubych ryb” z Wall Street.

W ostatnim roku finansowym zakończonym w styczniu Walmart odnotował 6,7-proc. wzrost przychodów do kwoty 559 mld USD.