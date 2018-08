Warszawa zajęła się utwardzaniem dróg gruntowych

Stołeczni drogowcy w sezonie wakacyjnym utwardzili już 3,5 km dróg gruntowych.

Utwardzanie dróg gruntowych to "poprawa jakości infrastruktury bez dużych nakładów" - oceniła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.



To już drugi rok działania programu utwardzania warszawskich dróg gruntowych, czyli tzw. Bitnerówek. W ramach zadania na publicznych drogach gminnych układana jest nawierzchnia betonowa lub asfaltowa. Nie buduje się jednak oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. Nazwa "Bitnerówki" pochodzi od nazwiska Michała Bitnera, radnego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy, który jest pomysłodawcą projektu.



Jak podkreśliła Renata Kaznowska na konferencji prasowej, "budując i remontując ulice w sercu Warszawy, nie można zapominać o potrzebach lokalnych społeczności". Zauważyła, że drogi gruntowe są o tyle ważne, że często prowadzą do żłobków lub przedszkoli. "Nasz program pozwala bez dużych nakładów znacząco poprawić jakość infrastruktury na obszarach, które tego potrzebują" - zaznaczyła.



Szacowany koszt wszystkich tegorocznych prac na drogach gruntowych wynosi około 10 mln złotych. W tym roku nową nawierzchnię mają już ulice: Inowłodzka, Jarzębinowa, Paderewskiego, Pastuszków oraz Ruczaj. Ta ostatnia jest najdłuższą wyremontowaną w ramach programu ulicą. Jej długość to około 1,3 km.



Obecnie prace prowadzone są na ulicach: Henryka Brodatego, Makowskiej i Struga.



Do końca roku warszawscy drogowcy będą pracować na: Bystrej, Ciekawej, Dudziarskiej, Foliałowej, Fortel (etap II), Fraszka, Gąsek, Jesiotrowej, Lirycznej, Literackiej, Lubuskiej, Orneckiej, Platanowej, Poezji, Raciborskiej, Radoszyckiej, Rejowieckiej, Rembertowskiej, Rodziewiczówny, Szamotulskiej, Szerokiej, Wojdyńskiej.



W ubiegłym roku dzięki temu programowi naprawiono ponad 30 ulic. Przeznaczono na to ok. 10 mln złotych. W ramach ubiegłorocznych prac utwardzono: I Poprzeczną, Bardiniego, Bodo, Borysławską, Buchalteryjną, Burzliwą, Czarną Drogę, Dobrogniewa, Działkową, Fortel (I etap), Gierdawską, Karnicką, Kuglarską, Ku Wiśle, Łuczniczą, Mazowiecką, Myśliwską, Na Skraju, Palisadową, Pszeniczną, Rataja, Ruczaj (I etap), Semaforową, Smosarską, Strycharską, Tytułową, Wiktoryn, Wschodnią, Żółkiewskiego.



Głównym inwestorem projektu jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, a wykonawcą wszystkich robót jest stołeczny Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. "Bitnerówki" zgłaszane są do programu przez dzielnice. Następnie sprawdzana jest m.in. własność terenu, szerokość i długość ulicy, usytuowanie obiektów użyteczności publicznej, a także warunki gruntowe. Sprawdzane są również plany, tj. informacje o tym, czy w ciągu najbliższych kilku lat na tych drogach planowane są inwestycje polegające np. na budowie wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby zerwania ułożonej nawierzchni. Dopiero po tym zapada decyzja, czy droga będzie naprawiana.