Wartość Intela może wzrosnąć dziś o 10 mld USD

Intel zaskoczył rynek wiadomością o kwartalnym zysku, co spowodowało wzrost ceny jego akcji w handlu przedsesyjnym o 7 proc. Oznacza to, że wartość producenta chipów może zwiększyć się o ok. 10 mld USD w piątek, informuje Reuters.

