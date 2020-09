Wątpliwości dotyczące „podobnych umów”

Prawne ograniczenia w zatrudnieniu innych lekarzy w prywatnej praktyce

Wykonuję specjalistyczną praktykę lekarską i ku mojemu zadowoleniu rozrasta się ona do takich rozmiarów, że nie jestem w stanie sam udzielić świadczeń wszystkim chętnym pacjentom. Chciałbym zatrudnić innego lekarza do pomocy, a także personel pomocniczy do obsługi dokumentacji medycznej i recepcji. Czy mogę to zrobić? Podobny problem ma kolega lekarz dentysta. Ostatnio przekazywał mi, że z tego, co się dowiadywał, nie ma szans, żeby zatrudnić innego lekarza w swojej praktyce. Jaka jest prawda i jakie znaleźć wyjście w tej sytuacji? — pyta zainteresowany lekarz.