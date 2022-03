Ważne w czasach kryzysu i nie tylko…

Mamy plan, strategię, a jednak to okazało się za mało w czasach pandemii, kryzysu oraz gwałtownie zmieniających się warunków. Niektórym nie udało się sprzedać, dostarczyć, a tym samym zarobić. Czy zatem organizacje dobrze odrobiły lekcje? - Czy cena to jedyne kryterium gwarantujące dostępność produktów ? Co tak naprawdę wpływa na sukces zakupowy, a tym samym przekłada się na zysk przedsiębiorstw ?

Przez lata działalności w okresie prospertity i stabilizacji, czujność wielu organizacji została uśpiona, a uwaga i nacisk zakupowy kierowany był głównie na ograniczanie kosztów. Automatyzacja, digitalizacja, bezduszne aukcje elektroniczne – zmora dostawców to wszystko spowodowało, iż wzajemne relacje zeszły nieco na drugi plan. Długofalowy rozwój, zaufanie – hasła, które zaczęły stawać się tylko sloganami i istniały głównie w sferze teoretycznej, a nie praktycznej. Podstawowa misja jaką działy zakupów realizują mówiąca o zapewnieniu ciągłości dostaw nigdy wcześniej nie okazała się tak krytyczna jak teraz. To właśnie pandemia uwypukliła te obszary najistotniejsze dla bezpieczeństwa działalności zakładów, a obecnie trwająca wojna na Ukrainie tylko potwierdza te zależności. Jednym z nich, a zarazem kluczowym są relacje z dostawcami, które pozwalają zapewnić ciągłość produkcji.

Obecnie firmy borykają się z problemami dostępności wielu komponentów, surowców czy materiałów do produkcji. Umowy pomimo tego, że funkcjonują, nie dają pewności dostaw oraz w wielu przypadkach nie gwarantują stabilizacji cen. Ważne były (i nadal są) nie tylko umiejętności, doświadczenie kupców, ale również istotna jest siatka kontaktów oraz dobre relacje z dostawcami. To właśnie budowa (czasami latami) wspólnych więzi w sposób znaczący pomaga w czasach kryzysu zapewnić niezbędne komponenty do produkcji oraz daje również (choć w ograniczonym zakresie) przetrwanie zakładom. Relacje, partnerskie podejście okazują się w kluczowych momentach krytyczne, a nawet zbawienne dla zapewnienia ciągłości produkcji.

Paweł Wąchała, Dyrektor Zakupów Lafarge Cement

Ostatnie dwa lata całkowicie zmieniły wymagania i role działu zakupów w organizacji. Nigdy przedtem ich waga nie była tak ogromna, a zarazem krytyczna dla przedsiębiorstwa. Odpowiednia organizacja zakupowa umożliwia efektywne zarządzanie priorytetami i sprawne dostosowanie się do sytuacji rynkowej. Jednak w tym wszystkim nie można zapomnieć o relacjach i kontaktach nie tylko z dostawcami ale i klientem wewnętrznym. Wzajemne zrozumienie potrzeb, trudności, do tego odpowiednia komunikacja, a często nawet wyrozumiałość oraz pomoc w trudnych momentach, pozwalają budować długofalowy wzrost i rozwój organizacji. Ludzie są kreatorami sukcesu, a inwestycja w kontakty zwraca się z nawiązką właśnie w czasach niepewności gospodarczej. Nie sposób przy tym wspomnieć iż budowa partnerstwa wymaga czasu i zaufania. Warto w to inwestować już teraz oraz pomimo kryzysu pielęgnować wzajemne relacje.

Wojna na Ukrainie - agresja z jaką muszą mierzyć się nasi wschodni sąsiedzi potwierdza, że tylko sojusze, relacje, partnerstwo oraz umiejętność znajdowania kompromisów pozwala stawić czoła zagrożeniom. Reakcja całego świata w tym kontekście jest bezprecedensowa. Solidarność, współpraca, zaangażowanie partnerów w znaczący sposób wpiera walkę Ukraińców o wolność. Wydawało się, że pomału wychodzimy z kryzysu spowodowanego przez pandemię ale jednak napięta sytuacja jeszcze długo nie da wytchnienia działom zakupów. Aby przeciwdziałać nowym zagrożeniom i utrzymać zyski na odpowiednim poziomie, to organizacje powinny pamiętać iż strategie cenowe oraz sprzedażowe warto realizować w porozumieniu i konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za realizację zakupów. Łańcuchy dostaw jeszcze nie zostały odbudowane, a już wiadomo że ich struktura na pewno ulegnie dużej zmianie. W tej chwili skala trudności z jaką mierzą się zakupy jest jeszcze większa, bo do ograniczenia dostępności doszła niespotykana od lat inflacja i skokowy wzrost cen. Właściwie ustalone priorytety, efektywna organizacja oraz relacje i stałe kontakty z partnerami biznesowymi są jednymi z kluczowych elementów do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

