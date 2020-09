We wtorek bezpłatna komunikacja w Warszawie

W najbliższy wtorek w związku z przypadającym tego dnia "Europejskim Dniem Bez Samochodu” komunikacja miejska w stolicy będzie bezpłatna. Podobnie będzie w przypadku parkingów typu "Parkuj i Jedź".

"W dniu 22 września 2020 roku od godz. 00:00 do godz. 23:59 w związku z przypadającym +Europejskim Dniem Bez Samochodu+ na podstawie Uchwały Rady Miasta st. Warszawy (...) korzystanie z wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej wykonujących przewozy w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego jest bezpłatne" - przekazał stołeczny ZTM. Tego dnia również korzystanie ze wszystkich parkingów P+R będzie bezpłatne.



Jeśli chodzi o innych przewoźników, to WKD zapowiedziało, że uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywać we wtorek na przejazdy wszystkimi pociągami, niezależnie od relacji i czasu podróży. Nie trzeba będzie mieć przy tym jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.



Również Spółka Koleje Mazowieckie w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD" oraz pozataryfowej oferty specjalnej "Dzień bez Samochodu w KM" tego dnia będzie oferować bezpłatną podróż wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich i autobusami Komunikacji Zastępczej na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica oraz autobusami KM na odcinku Modlin- Lotnisko Modlin.



"Europejski Dzień bez Samochodu" jest międzynarodową kampanią proekologiczną, która jest świętowana corocznie 22 września. Kończy obchodzony od 16 września "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu".