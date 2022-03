Węgiel na wagę złota

Zachodnie sankcje nakładane na Rosję w wyniku jej agresji na Ukrainę oznaczają, że dotychczas skazane przez prowadzoną w UE politykę na śmierć górnictwo węgla w Europie otrzymało Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego. Największym producentem węgla brunatnego w UE są Niemcy. Akcje Jastrzębskiej spółki węglowej podrożały już w tym roku o 121 proc., zaś akcje spółki Lubelski Węgiel Bogdanka o 78,1 proc. (dziś jedne i drugie otwarły się na mniej więcej +10 proc.).

Ceny ropy naftowej (WRI, Brent) drożały dziś rano o 4-5 proc. osiągając najwyższy poziom od 2008 roku.

Cena praw do emisji dwutlenku węgla w UE spadła wczoraj o 11,93 proc. do najniższego poziomu od początku listopada ub.r.

Nadal nowe szczyty ustanawiały ceny zbóż oraz metali przemysłowych.

Terytorium Ukrainy dzieli się na 24 obwody. Według doniesień mediów wczoraj Rosji udało się zając stolicę pierwszego z nich – Chersoń. Obwód chersoński jest położony bezpośrednio na północ od Krymu.

Równocześnie media donosiły o rozpoczęciu przez wojska Ukrainy swego rodzaju odpowiednika polskiego „manewru znad Wieprza” podczas wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku. Trzymane dotychczas na zachodzie ukraińskie rezerwy uderzyły na rozciągnięte na drodze do Kijowa siły rosyjskie. W tym uderzeniu wspierają je siły od strony Kijowa.

Po wczorajszym wzroście cen akcji w USA (S&P 500 +1,86 proc.) na rynkach akcji w Azji i Oceanii przeważały dziś umiarkowane wzrosty (najsilniej zwyżkował – o +1,61 proc. – koreański Kospi. Również Europa otworzyła się dziś rano na niewielkich plusach (ok. 9:30 DAX +0,28 proc., CAC 40 +0,47 proc.). Najsilniejszy wczoraj na świecie WIG-20 dziś rano odpoczywał tracąc w okolicach 9:30 -0,4 proc.

Wśród składników WIG-u 20 nowe cykliczne maksimum notowały oprócz JSW również akcje PGNiG.

Rentowności amerykańskich 10-latek lekko dziś spadały przeciwnie do rentowności większości swoich odpowiedników w strefie euro.

Kurs dolara do rosyjskiego rubla rosnąc o ok. 9 proc. wyszedł dziś rano na swój nowy historyczny rekord (112,6 RUB wobec ok. 75 RUB dwa tygodnie temu). Kurs EUR/USD oscylował w okolicach swego wczorajszego 21-miesięcznego minimum.