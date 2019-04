Wells Fargo sprzedaje biznes emerytalny

Bank Wells Fargo sprzeda jednostkę świadczącą usługi związane z planami emerytalnymi. Przejmie ją Principal Financial Group za 1,2 mld USD. Związane jest to z restrukturyzacją amerykańskiego banku będącą następstwem ostatnich skandali.

Biznes, który zarządza aktywami o wartości 827 mld USD, obejmuje operacje w Stanach Zjednoczonych, na Filipinach iw Indiach. Principal pozyska dzięki akwizycji operacje i plany emerytalne, odroczone wynagrodzenia dla kadry kierowniczej oraz zaufanie instytucjonalne i oferty powiernicze.

Wells Fargo, czwarty co do wielkości amerykański bank pod względem aktywów, redukuje mniejsze linie biznesowe, od kiedy w 2016 r. zaczęły wybuchać skandale związane z siecią oddziałów. Problemy pojawiły się od tego czasu w kolejnych jednostkach, co skłoniło Rezerwę Federalną do zakazania Wells Fargo rozwoju do czasu, gdy regulatorzy będą przekonani o zdolności kierownictwa do nadzorowania ich działań. To jeszcze bardziej zwiększyło presję na firmę, aby straciła część jednostek i skoncentrowała się na tych, w których może uzyskać najlepsze zyski.