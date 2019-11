Wierzyciele muszą podkręcić tempo

Wyższe opłaty sądowe w sprawach o zapłatę zniechęcają do składania pozwów przeciw dłużnikom. W efekcie firmy szybciej decydują się na windykację.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w sierpniu, pociągnęła za sobą wzrost różnych opłat sądowych w sprawach o zapłatę. Więcej trzeba zapłacić przede wszystkim za wpis sądowy za złożenie sprawy w postępowaniu upominawczym. Przykładowo w sprawie o wartości od 7,5 tys. zł do 20 tys. zł wynosił on do niedawna 300 zł. Teraz koszt sięga 1 tys. zł. Natomiast w przypadku sprawy wartej do 5 tys. zł trzeba zapłacić aż 400 zł, podczas gdy wcześniej koszt wynosił tylko 100 zł.