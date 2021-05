Wierzyciele Sportingu Lizbona szukają inwestora

Właściciele długu spółek kontrolujących portugalski klub piłkarski, który odkrył Cristiano Ronaldo, chcą znaleźć inwestora zainteresowanego przejęciem klubu, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Novo Banco i Banco Comercial Portugues współpracują z Rothschild & Co. w poszukiwaniu chętnych na dług Sporting Clube de Portugal i Sporting Clube de Portugal Futebol SAD, twierdzą źródła Bloomberga. Cześć długu może zostać zamieniona na akcje jeśli nie zostanie spłacony w 2026 roku. To otwiera drogę do przejęcia kontroli nad klubem, co może być atrakcyjne dla inwestora.