Wiosenne nowości I love grain

Dwie przyjaciółki — Justyna Borska i Barbara Onyszkiewicz-Belska. Obie urodzone w paź- dzierniku.

Obie mają córki z marca. Razem stworzyły markę I love grain, która powstała z potrzeby powrotu do natury, zatrzymania się, zadbania o siebie i o to, co jest naprawdę ważne. 4 marca w ich nowym, większym concept store na Mysiej 3 w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano gościom nowości. Sklep — wypełniony przedmiotami do snu, relaksu i odpoczynku — przyciąga nietuzinkowym dizajnem, pięknymi zapachami i kwiatami. Uwagę zwracały zwłaszcza lniane myjki do ciała i twarzy, zgodne z filozofią zero waste, a także naturalne sole na bazie soli kamiennej, chlorku magnezu i mieszanek ziołowych. Ich minimalistyczne szklane opakowania są nie tylko zdrowe dla nas i planety, lecz także mogą się stać elementem wystroju łazienek.