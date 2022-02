Właściciel Snapchata drożeje o 50 proc.

Dzień po przecenie o prawie 24 proc. akcje Snap drożeją o 50 proc.

Wyprzedaż Snap w czwartek wynikała z przeceny Meta, właściciela Facebooka, który rozczarował rynek podanymi wynikami kwartalnymi. Po czwartkowej sesji właściciel serwisu społecznościowego Snapchat opublikował swoje wyniki kwartalne. Wbrew oczekiwaniom analityków spółka osiągnęła zysk netto wysokości 22,6 mln USD, czyli 1 cent na akcję. Rynek spodziewał się 9 centów straty. Przychody wzrosły o 43 proc. do 1,3 mld USD i były o ok. 100 mln USD wyższe niż oczekiwano. Liczba aktywnych użytkowników Snapchata była w minionym kwartale o 20 proc. większa niż rok wcześniej i sięgnęła 319 mln. To ok. 3 mln więcej niż prognozowali analitycy.