Włochy zablokowały wysyłkę do Australii szczepionki przeciwko COVID-19. Decyzja jest zgodna z unijnymi przepisami, ale może skutkować wywołaniem globalnego protestu.

Urzędnicy w Brukseli i Rzymie potwierdzili zakaz eksportu 250 tys. dawek szczepionki do Australii. Niedawno nowy włoski premier Mario Draghi, podczas szczytu UE wezwał do surowego egzekwowania umów z firmami, które nie przestrzegają swoich zobowiązań w zakresie dostaw.

W styczniu Komisja Europejska zezwoliła na ograniczenie eksportu szczepionek jeśli producenci leków nie osiągną celów dostaw w ramach bloku. Zasada weszły w życie po tym, jak koncern AstraZeneca przyznał, że nie jest w stanie wywiązać się na czas ze swoich zobowiązań wobec UE.

szczepionka Adobe Stock

Włoski zakaz eksportu szczepionki, może ponownie wzbudzić obawy, między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, że ​​UE angażuje się w niszczący protekcjonizm. WHO od dawna apeluje o solidarność w temacie dystrybucji szczepionek i dzielenie się nimi przez bogatsze kraje z biedniejszymi. Tymczasem na świecie mamy do czynienia ze swoistym wyścigiem krajów o pozyskanie wystarczających ilości szczepionek, co nie zawsze odbywa się uczciwymi drogami i najczęściej kosztem słabszych politycznie i gospodarczo państw.