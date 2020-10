Wraca temat szczepionek

Chiny przystępują do globalnej inicjatywy dystrybucji szczepionek COVAX

Chiny ogłosiły w piątek przystąpienie do prowadzonej pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) inicjatywy COVAX, która zapowiada sprawiedliwą dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi. Są jak dotąd największą gospodarką, jaka się na to zdecydowała.