Wrocławski deweloper rusza z najmem mieszkań

Pierwsze 100 mieszkań Vantage udostępni najemcom w czerwcu. We Wrocławiu będzie konkurował z Resi4Rent i Funduszem Mieszkań na Wynajem

Vantage Development rusza z instytucjonalnym wynajmem mieszkań pod marką Vantage Rent. Właśnie oddaje dwie inwestycje z mieszkaniami na wynajem – w jednym z budynków (ul. Małopanewska) są to wyłącznie lokale dla najemców, w drugim (ul. Legnicka) część trafiła wcześniej do klientów indywidualnych w normalnej sprzedaży. W przyszłości jednak deweloper chce od razu rozgraniczać, w którym budynku będą lokale przeznaczone dla funduszu, a w którym – na sprzedaż. W ciągu najbliższych lat firma zamierza rozbudowywać portfel lokali na wynajem we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi.