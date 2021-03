Wstrzymanie szczepień preparatem AstraZeneca zagraża celowi UE

Zawieszenie szczepień przeciwko Covid-19 produktem firmy AstraZeneca, w niektórych krajach Unii Europejskiej, może opóźnić realizację celu, jakim jest uodpornienie trzech czwartych populacji przeciwko odradzającemu się koronawirusowi.

Norwegia, Irlandia, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Holandia, Luksemburg, a także Włochy tymczasowo wstrzymały szczepienia swoich obywateli preparatem AstraZeneca. Powodem tej decyzji są przypuszczenia jakoby zastrzyk, w pojedynczych przypadkach, był powodem powstania zakrzepicy u pacjentów.

AstraZeneca poinformowała, że ponad 17 mln dawek zostało podanych w Europie i Wielkiej Brytanii bez żadnych dowodów na to, że zastrzyk zwiększył ryzyko zakrzepów krwi. Do 8 marca, odnotowano 15 przypadków zakrzepów w nogach, zwanych zakrzepicą żył głębokich i 22 przypadki, w których dotarły one do płuc, tworząc zatorowość płucną. Firma zapewniła, że stale monitoruje bezpieczeństwo pacjentów.

Anthony Devlin/Bloomberg

Europejska Agencja Leków oraz WHO uspokajają, że nie ma dowodów potwierdzających powstawanie poważnych skutków ubocznych w wyniku podania szczepionki.

Według londyńskiej firmy badawczej Airfinity ograniczenie stosowania zastrzyku AstraZeneca jako środka zapobiegawczego może opóźnić wysiłki zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest uodpornienie trzech czwartych europejskiej populacji jeszcze przed wakacjami. Oznaczałoby to, że planowany poziom zostanie uzyskany dopiero we wrześniu.

Obecnie Unia Europejska oprócz preparatu AstraZeneca rekomenduje również produkty Pfizera i Moderny. W zeszłym tygodniu zatwierdziła, także zastrzyki od firmy Johnson & Johnson, które mogą okazać się kluczowe w ratowaniu europejskiego harmonogramu szczepień.