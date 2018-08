Wybiórcze odreagowanie

Po bardzo słabym piątku w wykonaniu krajowych blue chipów, dzisiaj przyszło odreagowanie na fali lepszych nastrojów na świecie. Wsparciem okazały się kolejne konstruktywne doniesienia z frontu handlowych relacji USA z Chinami.

W piątek krajowy rynek wyróżniał się słabością na Starym Kontynencie i dzisiaj nastały pozytywne warunki by zatrzeć nieco negatywnego śladu z końca minionego tygodnia. Na rynek napłynęły bowiem kolejne doniesienia odnośnie negocjacji handlowych Waszyngtonu z Pekinem. Mają się one rozpocząć jeszcze w tym tygodniu, tuż przed wejściem w życie kolejnej transzy ceł nałożonych przez USA na chińskie produkty. Media donosiły także o kreśleniu przez oba kraje mapy drogowej dla dalszych negocjacji, które kulminować mogą spotkaniem prezydentów państw w listopadzie. Ociepliło to nieco klimat na rynkach akcyjnych, choć o gorącym przyjęciu nie było mowy, choćby z tego względu, że już wielokrotnie obserwowaliśmy nagłe zwroty w relacjach handlowych administracji nieprzewidywalnego Donalda Trumpa. Zresztą od rozpoczęcia negocjacji wciąż daleka droga do pogodzenia mocno powaśnionych stron, nie mówiąc już o odejściu Pekinu od praktyk, które krytykują nie tylko USA, ale także większość innych liczących się państw. W praktyce obserwowaliśmy więc odreagowanie po słabszym minionym tygodniu, kiedy na europejskich aktywach szczególnie niekorzystnym cieniem położył się kryzys walutowy w Turcji. Wokół Ankary zresztą wciąż jest gorąco, choć obniżenie ratingu kraju przez dwie agencje ratingowe w piątek wieczorem nie odbiło się już większym negatywnym echem. Lira co prawda osłabiła się względem dolara, ale ruch nie był istotny jak na wcześniejsze standardy. Pomocna mogła okazać się decyzja banków centralnych Turcji i Kataru o uruchomieniu swapów walutowych, które mają wesprzeć płynność tureckiego systemu finansowego. Zresztą od jutra do końca tygodnia w Turcji będzie świąteczna przerwa, które może odwrócić nieco uwagi od kryzysowego stanu tamtejszej gospodarki.

Na samej GPW poprawa była dzisiaj selektywna. W przypadku szerokiego rynku nastroje większej zmianie nie uległy, a indeks sWIG80 zniżkował o kolejne 0,8%. Lepiej radziły sobie blue chipy, ale nie wszystkie. Negatywnym wyróżnikiem okazały się spółki energetyczne, czego ukoronowaniem były nowe historyczne minima ustanowione przez kurs akcji PGE. Wzrostowe podejście indeksu WIG20 było zasługą lepszej postawy spółek paliwowych, banków oraz CD Projektu. Wzrost o 0,8% nieszczególnie jednak cieszy w kontekście piątkowego spadku o ponad dwukrotnie większej skali. Korekcyjny układ pozostaje więc w mocy i dzisiejsza sesja jego nie zmieniła.