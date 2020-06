Wychodzenie z krachu przypomina 2009 r.

Dynamiczne, trwające już ponad dwa miesiące odbicie na rynkach ryzykownych aktywów, takich jak akcje, obligacje korporacyjne czy też dług rynków wschodzących, zaskoczyło większość obserwatorów. Spróbujmy podsumować szanse i zagrożenia związane z obecną sytuacją.

Podczas gdy dwa miesiące temu obserwowaliśmy gwałtowne załamanie aktywności gospodarczej na świecie, to teraz widać pierwsze oznaki ożywienia — i to pod niektórymi względami bardzo dynamicznego. Na przykład przemysłowy wskaźnik PMI Polska, który w kwietniu runął do historycznego minimum, w maju urósł… rekordowo mocno. To może wyglądać jak typowe V-kształtne odbicie w stylu roku 2009.