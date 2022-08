Sierpień będzie pierwszy miesiącem spadku wydobycia ropy w Rosji po trzech miesiącach wzrostu, informuje Bloomberg.

Z rosyjskich danych, do których dotarła agencja wynika, że średnie dzienne wydobycie ropy i kondensatu spadło w okresie 1-23 sierpnia do 10,56 mln baryłek. To 1,9 proc. poniżej poziomu z lipca.

fot. Bloomberg Bloomberg zwraca uwagę, że wydobycie ropy w Rosji po trzech tygodniach sierpnia jest wyższe niż na początku miesiąca, kiedy spadało do 10,51 mln baryłek dziennie. To skutek zwiększenia produkcji po raz pierwszy od stycznia przez Gazprom, być może w związku ze zwiększeniem eksportu do Chin. Jeśli koncern będzie to kontynuował, możliwy jest wzrost wydobycia ropy w Rosji w następnych miesiącach.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗