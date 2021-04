Wydobycie ropy w Libii spadło poniżej 1 mln baryłek dziennie

Libia produkuje najmniej ropy od wielu miesięcy, bo brak pieniędzy na remonty infrastruktury naftowej zmusił ją do wstrzymania pracy przez jeden z głównych portów eksportowych.

Państwowy koncern National Oil Corp. (NOC) powołał się na „siłę wyższą” w związku z brakiem możliwości eksportowania ropy przez port Hariga. Tłumaczy, że bank centralny Libii od miesięcy nie wyznaczył budżetu dla sektora naftowego, co skutkowało nagromadzeniem długu przez spółki, które ostatecznie wstrzymały wydobycie. NOC oświadczył, że państwowe firmy otrzymały ok. 2 proc. środków niezbędnych do utrzymania produkcji, co skutkuje obecnie uszkodzeniami infrastruktury, m.in. zbiorników i rurociągów.