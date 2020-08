Wyraźna realizacja zysków na żółtym metalu

Złoto spadło poniżej poziomu 2000 dolarów za uncję, rozszerzając swoją korektę spadkową. Obecnie jest notowane w okolicach 1995 - 1991 USD, co oznacza silną presję do realizacji zysków dla części inwestorów, którzy obawiają się dalszych wzrostów amerykańskiego dolara. Widać, że złoto jest kolejnym tematem po spółkach technologicznych z USA, gdzie wkrada się większe ryzyko i presja do zwijania wzrostowego układu.

Zauważmy również, że rzeczywiście, „realny” zysk, jaki można teraz zarobić na 10-letnich obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych, jest teraz ujemny o jeden procent, jeśli uwzględnimy oczekiwania inflacyjne na poziomie około 1,5%. Stąd niekoniecznie przecenione złoto czy Big Tech’y z Wall St. muszą zachować takie położenie.