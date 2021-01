Wysoki lot Biedronki w 2020 r.

Sieć dyskontów spożywczych Biedronka zarobiła w Polsce najwięcej dla portugalskiej grupy Jeronimo Martins. Sieć drogerii Hebe poradziła sobie gorzej.Dobre liczby

Grupa Jeronimo Martins podsumowała kolejny rok swojej działalności. Należące do niej dyskonty Biedronka przyniosły jej 19,3 mld EUR przychodów, czyli prawie 85 mld zł, to wzrost o 3,5 proc. w stosunku do 2019 r. Sieć drogerii Hebe, należąca do tej samej grupy, odnotowała jednak straty. W trzecim kwartale Hebe zamknęło swoje apteki i zakończyło rok z przychodami na poziomie niższym o 5,4 proc.