Wyższa pensja zachęci inżyniera do przeprowadzki

Podwyżka jest najskuteczniejszą metodą, żeby ściągnąć do pracy inżyniera z innego miasta – wynika z badania przeprowadzonego w pierwszej połowie marca przez firmę Bergman Engineering.

Inżynierowie to jedna z najbardziej poszukiwanych profesji. Największy popyt jest na nich w okręgach przemysłowych: na południu Polski, szczególnie w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, gdzie jest rozwinięty przemysł górniczy, hutniczy, transportowy, energetyczny, maszynowy, koksowniczy i chemiczny. Warszawa i okolice, gdzie rozwija się przemysł elektromaszynowy, chemiczny, farmaceutyczny i odzieżowy, to drugi ważny ośrodek. Trzecim jest Łódź z przemysłem włókienniczym, odzieżowym i spożywczym, a czwartym Pomorze (przemysł związany z gospodarką morską: rafineryjny i stoczniowy, chemiczny, elektroniczny i elektrotechniczny). Z badania wynika, że podwyżka musi wynieść co najmniej 15 proc. – tak twierdzi 95 proc. ankietowanych.

– Z naszych danych wynika, że 80 proc. inżynierów przemysłowych, którzy w ostatnich miesiącach chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, otrzymało od swojego pracodawcy kontrofertę. Zwykle jest to podwyżka, po której ich zarobki rosną do poziomu oferowanego przez konkurencję. Czasem jest to zmiana warunków pracy w postaci dostępu do lepszych narzędzi, zmniejszenia obowiązków lub zatrudnienia asystenta. Niemniej presję płacową odczuwa coraz więcej przedsiębiorców i podwyżki w 2022 r. mogą być nawet dwucyfrowe – podsumowuje Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.