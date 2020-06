Wzmocnij odporność na kryzysowe sytuacje

Łatwiej mierzyć się z porażkami zawodowymi i recesją, gdy mamy wokół siebie zespół życzliwych ludzi. Pomogą opanować emocje i znaleźć rozwiązanie na każdy problem

Na wieść o końcu świata reagujemy pytaniem „znowu?”. Ale mieszkańcom Hawajów nie było do śmiechu, gdy w jeden ze styczniowych poranków 2018 r. dostali ostrzeżenia o pędzącej ku nim rakiecie balistycznej Kima. 38 minut później odwołano fałszywy alarm. Atak nie nastąpił, co nie znaczy, że prawie 1,5 mln ludzi szybko doszło do siebie. Kto spojrzał śmierci w oczy, niełatwo odzyskuje spokój ducha.