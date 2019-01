Wzrosły ceny dużych dzienników we Francji

Kilka dużych francuskich dzienników podniosło od 1 stycznia ceny. Koszt dziennika sportowego „L'Equipe” wzrósł o 10 centów, do 1,7 EUR dla wydań od niedzieli do piątku, a sobotniego wzrosła o 20 centów.

Dziennik „Le Monde” oraz ekonomiczny „Les Echos” podniosły ceny o 20 centów, do 2,8 EUR. Pierre Louette, szef grupy Les Echos/le Parisien, wyjaśnił, że „koszty papieru i dystrybucji zmuszają” właścicieli do podniesienia ceny. Cena piątkowego wydania z dodatkiem „Les Echos Weekend” będzie kosztować 5 EUR. Jerome Fenoglio i Louis Dreyfus, redaktor naczelny oraz prezes „Le Monde”, ogłosili, że gazeta osiągnęła nowy rekord prenumeraty — 300 tys. egzemplarzy papierowych i cyfrowych, jednak „nie pozwala to na zrekompensowanie (...) rosnących kosztów wydania...

