Wzrost eksportu i nadwyżki handlowej Niemiec

W grudniu niemiecki eksport wzrósł dzięki Chinom i USA, informuje Reuters.

Eksport rósł w grudniu o 0,1 proc. w ujęciu skorygowanym sezonowo, w porównaniu z listopadem, kiedy rósł o 2,3 proc., poinformował urząd statystyczny.

Import spadł w grudniu o 0,1 proc. w porównaniu z listopadem, kiedy rósł o 5,4 proc.

Nadwyżka handlowa Niemiec wyniosła 16,1 mld EUR w ostatnim miesiącu 2020 roku.

Eksport do Chin rósł o 11,6 proc. w ujęciu rocznym w grudniu, a do USA o 8,4 proc. Eksport do Wielkie Brytanii w ostatnim miesiącu przed brexitem spadał o 3,3 proc., a import był niższy o 11,4 proc.