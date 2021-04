McDonald's przekroczył w czwartek szacunki Wall Street dotyczące porównywalnej sprzedaży i powrócił do poziomu sprzed pandemii, ponieważ złagodzenie ograniczeń na wielu największych rynkach ożywiło popyt, pisze Reuters.

W pierwszym kwartale porównywalny globalny wzrost sprzedaży o 7,5 proc. przekroczył poziomy sprzed pandemii - stwierdził Chris Kempczinski, dyrektor generalny McDonald’s. Analitycy spodziewali się wzrostu o 4,71 proc.

Sieć restauracji fast food odnotowała również silny wzrost na rynkach międzynarodowych, w tym w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. Sprzedaż we Francji i Niemczech, gdzie ograniczenia wciąż są bardziej restrykcyjne, odradza się w wolniej.

Całkowite przychody wzrosły o 9 proc. do 5,12 mld USD. Zysk netto McDonald’s wzrósł do 1,54 mld USD, czyli 2,05 USD na akcję. Z wyłączeniem pozycji jednorazowych firma zarobiła 1,92 USD na akcję. Rok wcześniej było to 1,11 mld USD, czyli 1,47 USD na akcję rok wcześniej.