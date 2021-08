Wzrosty na rynkach akcji w USA

Na amerykańskich rynkach akcji utrzymuje się optymizm widoczny już w poniedziałek. Nasdaq i S&P500 ustanowiły we wtorek nowe rekordy intraday.

Źródłem optymizmu inwestorów ma być pełne zatwierdzenie w USA szczepionki Pfizera na COVID-19. Anthony Fauci, doradca medyczny prezydenta Joe Bidena dał do zrozumienia, że jeśli skłoni to do zaszczepienia się większość Amerykanów, którzy dotąd tego nie zrobili, to pandemia zostanie opanowana do wiosny. Rynkowi nie przeszkadza wzrost rentowności obligacji skarbowych USA, a sprzyja mu dalsze osłabienie dolara. Rynek spółek nowych technologii ciągnie w górę także ożywienie popytu na akcje chińskich spółek notowanych w USA po przedstawieniu przez kilka z nich dobrych wyników kwartalnych.