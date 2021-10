Wzrosty na Wall Street dzięki Republikanom

Dow Jones wzrósł o 0,3 proc., S&P500 zyskał 0,4 proc., a Nasdaq zakończył dzień zwyżką o 0,5 proc.

W pierwszej części środowej sesji na amerykańskich rynkach akcji przeważały spadki kursów. Tłumaczono to m.in. raportem ADP, który pokazał, że sektor prywatny stworzył we wrześniu dużo więcej miejsc pracy niż oczekiwano. Odebrano to jako sygnał, że piątkowy raport z całego rynku pracy będzie również dobry, co posłuży Fed jako argument do ogłoszenia redukcji zakupów obligacji już na początku listopada. Indeksy zaczęły odrabiać straty w połowie sesji. Była to reakcja na doniesienia o ofercie Republikanów dotyczącej limitu zadłużenia USA. Zaproponowali Demokratom, że zgodzą się na podwyższenie go do grudnia o określoną kwotę w celu uniknięcia ryzyka niewypłacalności kraju. Spadek rentowności obligacji USA o dłuższym terminie wykupu wsparł notowania wzrostowych spółek technologicznych. Dzięki danym o zapasach, a także deklaracji Rosji pomocy w stabilizacji rynku, spadły wyraźnie ceny ropy i gazu, co przeceniło spółki z sektora energii.

fot. Bloomberg Na finiszu sesji drożało 56 proc. spółek z S&P500. Popyt przeważał w 8 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej drożały akcje spółek z „bezpiecznych” branż nieruchomości, dóbr codziennego użytku (po 1,0 proc.) i użyteczności publicznej (1,5 proc.). Najsłabsze były segmenty ochrony zdrowia (-0,2 proc.), materiałowy (-0,3 proc.) i energii (-1,0 proc.). Wzrosły kursy 20 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. W trójce najmocniej drożejących jest dwóch producentów oprogramowania: Microsoft (1,5 proc.) i salesforce.com (1,3 proc.) oraz gigant rynku dóbr codziennego użytku Procter & Gamble (1,3 proc.). Najbardziej spadły kursy spółki farmaceutycznej Merck & Co. (-1,15 proc.), giganta IT Cisco Systems (-1,4 proc.) i koncernu chemicznego Dow Inc. (-3,3 proc.). Spadły kursy ok. 60 proc. spółek notowanych na Nasdaq, ale indeks zakończył sesję wzrostem. Stało się tak, bo drożała zdecydowana większość „ciężkich” spółek technologicznych o największej kapitalizacji. Zdrożały wszystkie blue chipy wchodzące w skład grupy FAANG. Najmocniej rósł kurs Amazon.com (1,3 proc.), a najsłabiej Facebooka (0,2 proc.).

