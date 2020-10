Fundacja rodzinna będzie strażnikiem majątku i zwolni następców, którzy nie nadają się do zarządzania — mówi Henryk Orfinger, współzałożyciel i współwłaściciel, a od 1 października szef RN Dr Irena Eris.

„PB”: Od lat działa pan na rzecz firm rodzinnych. Co dotychczas udało się zrealizować, a co jeszcze jest do zrobienia?