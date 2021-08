Zaczyna się relokacja popytu w gospodarce

Spółki handlowe raportujące miesięczne wyniki notują potężny wzrost przychodów w relacji nie tylko do roku 2020, który był słaby, ale również do roku 2019. Trwa to już od kilku miesięcy. W lipcu nastąpiła jednak ciekawa zmiana. Nieznacznie obniżyła się dynamika przychodów firm, które były odporne na kryzys pandemiczny i wręcz korzystały na relokacji wydatków konsumentów. Jednocześnie przyspieszyły przychody dużej spółki detalicznej, która bardzo traciła na obniżonej mobilności ludności – VRG.